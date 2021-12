Foggia | policlinico Riuniti | arrestato il direttore generale Operazione della Guardia di finanza | sei misure cautelari

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 13 dicembre 2021) L’inchiestaprocura diè per ipotesi di appalti truccati, specificamente quello per l’elitrasporto di organi per trapianti. Fra gli arrestati ildel, Vitangelo Dattoli. È ai domiciliari. Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Dalle prime luci dell’alba, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziariadidi Bari, con il supporto di militari del Comando Provinciale di, sta dando esecuzione a un’ordinanza – emessa dal competente G.I.P. del Tribunale disu richiestalocale ProcuraRepubblica – applicativa ...