Fiorentina, tre indisponibili per il Benevento: la situazione (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ancora non si svuota l’infermeria della Fiorentina. Tre indisponibili per Italiano in vista della Coppa Italia Come riportato da Radio Bruno, Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, non potrà contare sull’apporto di tre calciatori per la sfida di domani contro il Benevento in Coppa Italia. Ai viola mancheranno Dragowski, Nastasic e Castrovilli, ancora alle prese con i rispettivi problemi e da valutare anche per il campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ancora non si svuota l’infermeria della. Treper Italiano in vista della Coppa Italia Come riportato da Radio Bruno, Vincenzo Italiano, tecnico della, non potrà contare sull’apporto di tre calciatori per la sfida di domani contro ilin Coppa Italia. Ai viola mancheranno Dragowski, Nastasic e Castrovilli, ancora alle prese con i rispettivi problemi e da valutare anche per il campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

