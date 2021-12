Fiorentina | il presidente del Lille | «Confermo l’interesse per Ikoné»

Advertising

CalcioPillole : Il presidente del #Lille si lascia andare a qualche battuta sul mercato, e conferma l'interesse della #Fiorentina v… - Ftbnews24 : ???? #Fiorentina, il presidente del Lille conferma: “Trattativa in corso per Ikoné” #Fiorentina #Vlahovic… - MatteoDovellini : Il presidente del Lille, Olivier Letang, al #GoldenBoy2021: 'La Fiorentina? È vero, è interessata a Ikone, lo confe… - MassyHawk92 : RT @paolo_noto: I tifosi della Fiorentina cantano al presidente/produttore Vittorio Cecchi Gori 'Con i soldi del Ciclone c'hai comprato il… - junews24com : Caressa sull'obiettivo della Juventus: «Se io fossi il presidente, gli direi questo» - -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina presidente

Calciomercato.com

... deldella lega di serie B Mauro Balata e di Alessio Romagnoli, capitano del Milan ... passando per l'Ajax, il Genoa, il Real Madrid, l'Inter, il Torino, la, la Roma per ...Commenta per primo Olivier Létang,del Lille , ha parlato a margine del Golden Boy, assegnato stasera a Torino: 'Sarà una ... La? È vero, è interessata a Ikoné, lo confermo'."Comunque fa piacere aver fatto bella figura con alcuni protagonisti della Serie A; speriamo solo di non diventare troppo antipatici (scherza, ndr)".Intervenuto a margine della premiazione del "Golden Boy", il presidente del Lille, Olivier Letang, ha parlato così di Jonathan Ikone, obiettivo viola: "Abbiamo ...