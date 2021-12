Fiorentina-Benevento | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021/22, mercoledì 15 dicembre 2021 alle ore 21, presso lo stadio Franchi, si disputerà il match. Nel turno precedente i viola hanno superato agevolmente il Cosenza, mentre i sanniti l’hanno spuntata contro la Spal soltanto ai tempi supplementari.: come scenderanno in campo le due squadre? Probabile turnover per Italiano che darà spazio a qualche seconda linea. Nel 4-3-3 troveranno spazio Terraciano in porta, linea difensiva con Venuti e Biraghi sulle fasce, Igor e Quarta al centro. A centrocampo, agiranno Pulgar, Amrabat e Maleh. In avanti, Kokorin potrebbe far rifiatare Vlahovic al fianco di Sottil e Saponara. Stesso modulo anche per Caserta che, a differenza del suo collega, potrebbe decidere di puntare su gran parte dei ...