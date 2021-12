Fiorentina, 100 milioni per lo stadio Franchi. I tempi del restyling (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Ministero della Cultura ha stanziato quasi 100 milioni di euro per il restyling del Franchi, casa della Fiorentina Sono stati stanziati quasi 100 milioni di euro per il restyling dello stadio Artemio Franchi, fortemente voluto dalla proprietà della Fiorentina. Approvato il Dpcm da parte del Ministero della Cultura. I lavori all’impianto sportivo dovranno iniziare entro la fine del 2023 e concludersi entro il 2026. COMUNICATO UFFICIALE – «Si obbliga in particolare ad assicurare il coordinamento delle attività relative all’attivazione del piano e degli interventi previsti nonché del relativo monitoraggio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Ministero della Cultura ha stanziato quasi 100di euro per ildel, casa dellaSono stati stanziati quasi 100di euro per ildelloArtemio, fortemente voluto dalla proprietà della. Approvato il Dpcm da parte del Ministero della Cultura. I lavori all’impianto sportivo dovranno iniziare entro la fine del 2023 e concludersi entro il 2026. COMUNICATO UFFICIALE – «Si obbliga in particolare ad assicurare il coordinamento delle attività relative all’attivazione del piano e degli interventi previsti nonché del relativo monitoraggio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina 100 Fiorentina, ancora Vlahovic col Benevento: la Coppa Italia è un obiettivo, riposano in pochi Commenta per primo Dusan Vlahovic non riposa: il centravanti serbo dovrebbe essere ancora in campo mercoledì sera per la sfida al Benevento in Coppa Italia. Kokorin non è ancora al 100% e il numero 9, capocannoniere, vuole sfruttare al massimo e dare continuità al suo momento di grazia. Con lui, regolarmente in campo anche Bonaventura, Torreira e Milenkovic . L'unico titolare ...

Cessioni Pjanic e Chiesa nel mirino GdF Tra queste,a quanto si apprende,ci sarebbe anche quella che ha portato Miralem Pjanic dalla Juve al Barcellona e il passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juve. Ramadani risulta agente ...

