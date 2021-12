Finito l’effetto “Super Mario” | ecco tutti gli scioperi da qui a Natale

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Romal 13 dic – Non solo lo sciopero generale di Cgil e Uil del 16 dicembre, da qui aci saranno numerose mobilitazioni contro il governo: segno che è già”. Sono annunciatia livello locale e nazionale. E le sigle nazionali procedono in ordine sparso. Come è noto, dallo sciopero di giovedì è esonerato il settore della sanità pubblica e privata, comprese le Rsa, per salvaguardare il diritto prioritario alla salute durante l’emergenza per la pandemia. Ma per i cittadini saranno dolori in altri ambiti. A partire dal settore dei trasporti. E la Cisl (contraria allo sciopero generale del 16) si unirà comunque a Cgil e Uil in altre mobilitazioni. Oggi stop trasporti pubblici a Venezia e Chieti. Domani toccherà a Lombardia e Molise: ...