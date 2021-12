Finale thriller Max da Oscar

Advertising

g_cominato : E' stata una stagione pazzesca, con un finale da film thriller. Dopo 23 GP si è decisa la stagione all'ultimo giro,… - TheSeba77 : @Franck8819 Mmm strano , visto com’era l’andazzo del campionato e il finale thriller che tutti pensavano finisse, s… - pu24it : F1, Max Verstappen campione del mondo all’ultimo giro con un finale thriller | - Alessan76682264 : RT @ilfoglio_it: Un finale da thriller ad Abu Dhabi e Verstappen diventa campione del mondo di Formula 1. Ora testa all'anno prossimo, quan… - ilfoglio_it : Un finale da thriller ad Abu Dhabi e Verstappen diventa campione del mondo di Formula 1. Ora testa all'anno prossim… -

Ultime Notizie dalla rete : Finale thriller

QUOTIDIANO NAZIONALE

E invece, proprio questo sciagurato rampollo, intraversandosi ad Abu Dhabi quando solo una manciata di chilometri separava Lewis Hamilton dall'ottavo titolo, beh, proprio lui ha stravolto il...Unma la Pro Vercelli svolge il compito alla perfezione, batte il Renate e resta in scia alla Giana. La squadra di Stefano Melchiori, non senza soffrire e con una partita altalenante ha ...Leo Turrini. Sapete che c’è? Quando la sceneggiatura la scrive il Destino, non c’è Gomorra che tenga! Penso che solo un genio folle poteva immaginare un epilogo del mondiale ...Finisce 2-2 con un finale thrilling il derby tra Concesio e Sant’Andrea. La partita inizia con una doccia gelata per gli ospiti. Dopo 180 secondi Antonelli si infortuna alla caviglia ed è costretto ad ...