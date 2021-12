Figuraccia Uefa, i social si scatenano: “Vergognatevi” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Grande confusione attorno al sorteggio per gli ottavi di finale della Champions League 2021/2022, con un errore durante il pescaggio a pregiudicare l’intero svolgimento della cerimonia. Nel dettaglio, gli organizzatori hanno confuso le palline di Manchester United e Liverpool, accoppiando i Red Devils con il Villarreal (impossibile in quanto entrambe le squadre nel medesimo girone), e non con l’Atletico Madrid come possibile avversario dei Reds; anche questa opzione non plausibile (nuovamente squadre nello stesso raggruppamento, quello del Milan). Ricorso dei Colchoneros, accolto dopo una rapida valutazione e tutto da rifare: sorteggio dalle ore 15.00 di lunedì 13 dicembre. Magra figura internazionale dell’Uefa e social in rivolta per la situazione surreale; Juventus e Inter non affronteranno dunque Sporting Lisbona e Ajax, tutto da rifare. Di seguito ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) Grande confusione attorno al sorteggio per gli ottavi di finale della Champions League 2021/2022, con un errore durante il pescaggio a pregiudicare l’intero svolgimento della cerimonia. Nel dettaglio, gli organizzatori hanno confuso le palline di Manchester United e Liverpool, accoppiando i Red Devils con il Villarreal (impossibile in quanto entrambe le squadre nel medesimo girone), e non con l’Atletico Madrid come possibile avversario dei Reds; anche questa opzione non plausibile (nuovamente squadre nello stesso raggruppamento, quello del Milan). Ricorso dei Colchoneros, accolto dopo una rapida valutazione e tutto da rifare: sorteggio dalle ore 15.00 di lunedì 13 dicembre. Magra figura internazionale dell’in rivolta per la situazione surreale; Juventus e Inter non affronteranno dunque Sporting Lisbona e Ajax, tutto da rifare. Di seguito ...

capuanogio : Comunque vada a finire la #Uefa sta facendo una figuraccia in mondovisione #UCLdraw - sportface2016 : +++UFFICIALE, FIGURACCIA #UEFA: IL SORTEGGIO VERRA' RIFATTO ALLE ORE 15+++ #UclDraw - capuanogio : Figuraccia planetaria della #Uefa, errore imperdonabile #UCLdraw - AntoninoGiaimo2 : RT @capuanogio: Comunque vada a finire la #Uefa sta facendo una figuraccia in mondovisione #UCLdraw - EMIGOAL : RT @capuanogio: Comunque vada a finire la #Uefa sta facendo una figuraccia in mondovisione #UCLdraw -

Ultime Notizie dalla rete : Figuraccia Uefa Clamoroso a Nyon, da rifare il sorteggio degli ottavi di Champions League: ecco cosa è successo 1 Una figuraccia che farà storia. Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, che aveva messo ... Di fatto la Uefa ha messo il Liverpool e non il Manchester United tra le possibile ...

Non solo sport. Duello per legulei in F1. Sci: la grande Sofia. Champions: fuori il Milan dentro l'Inter. ... Europeo, Champions , Uefa, Coppa del nonno, etc etc. tutto in un botto. Del resto siamo noi ... In Champions solita figuraccia di una Signora ( 4 gol dal Chelsea, battuto 1 - 0 all'andata) ...

Figuraccia Uefa: dichiarato nullo il sorteggio Champions, il motivo MilanNews24.com Figuraccia Uefa, i social si scatenano: “Vergognatevi” Grande confusione attorno al sorteggio per gli ottavi di finale della Champions League 2021/2022, con un errore durante il pescaggio a pregiudicare l'intero svolgimento della cerimonia. Tutto da rifar ...

Sorteggio ottavi Champions League, attacco all’Uefa: «Figuraccia» Il giornalista Capuano ha lanciato un attacco all’Uefa dopo il caos generato per il sorteggio degli ottavi di Champions League Il sorteggio degli ottavi di Champions League sarà ripetuto dopo alcuni e ...

