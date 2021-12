FESTIVAL DI SANREMO: LA RAI PERDE TIM? NO PROBLEM, C’È LA FILA DI GRANDI INSERZIONISTI (Di lunedì 13 dicembre 2021) TIM non sarà più main sponsor del FESTIVAL di SANREMO. La notizia, anticipata dal Messaggero, trova riscontro nell’Adnkronos che conferma la notizia ma aggiunge un importante dettaglio che non stupisce. C’è già la FILA di GRANDI INSERZIONISTI per diventare sponsor principali dell’evento televisivo più importante per ascolti, ritorno economico ed appeal che esiste in Italia. Nessuna agitazione in Rai con Rai Pubblicità subissata di richieste. La fine della partnership tra SANREMO e TIM sarebbe legata ai recenti PROBLEMi societari del colosso della telefonia. Amadeus e Viale Mazzini tirano dritto. Mercoledì sera SANREMO Giovani con tutti i big già annunciati in studio e due giovani che si uniranno a loro, completando ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 13 dicembre 2021)non sarà più main sponsor deldi. La notizia, anticipata dal Messaggero, trova riscontro nell’Adnkronos che conferma la notizia ma aggiunge un importante dettaglio che non stupisce. C’è già ladiper diventare sponsor principali dell’evento televisivo più importante per ascolti, ritorno economico ed appeal che esiste in Italia. Nessuna agitazione in Rai con Rai Pubblicità subissata di richieste. La fine della partnership trasarebbe legata ai recentii societari del colosso della telefonia. Amadeus e Viale Mazzini tirano dritto. Mercoledì seraGiovani con tutti i big già annunciati in studio e due giovani che si uniranno a loro, completando ...

Advertising

welikeduel : Chi vincerà il prossimo Festival di #Sanremo per Marco Mengoni? #propagandalive #marcomengoni @mengonimarco - fanpage : #Sanremo2022 Dopo l’annuncio di Sangiovanni tra i concorrenti del prossimo Festival di Sanremo, la compagna Giulia… - WARNERMUSICIT : Congratulazioni a @FabrizioMoroOff che sarà in gara alla 72° edizione del Festival Di Sanremo! ???? ? Bentornato in f… - DesteDanilo : RT @IlariaBifarini: Anche quest’anno boicotterò il Festival di Sanremo dell’Istituto Luce, purtroppo pagato col nostro canone. Personaggi s… - CiaccioSalvo : RT @IlariaBifarini: Anche quest’anno boicotterò il Festival di Sanremo dell’Istituto Luce, purtroppo pagato col nostro canone. Personaggi s… -