Festival di Sanremo 2022, la scelta della Rai: la nuova conduttrice con Amadeus è l'amata Vip italiana (Di lunedì 13 dicembre 2021) La pausa televisiva di Elisa Isoardi potrebbe finire presto. Dopo le esperienze a Ballando con le Stelle e all'Isola dei Famosi la conduttrice piemontese non ha ottenuto altre interessanti proposte lavorative. Ma pare che nel suo futuro professionale ci sia una ghiotta opportunità: la 38enne sarebbe in lizza per prendere parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Stando a quanto si legge sul settimanale Vero Elisa Isoardi sarebbe stata scelta da Amadeus per la famosa kermesse musicale, in onda su Rai Uno dal 1 al 5 febbraio 2022. Per l'ex compagna di Matteo Salvini si tratterebbe della prima volta sul palco dell'Ariston. Al momento Amadeus, direttore artistico e conduttore dell'evento, non ha ancora ufficializzato il cast di ...

