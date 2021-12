Festival D’Autunno 2021: al San Vittorino “L’Histoire du soldat”, una favola in musica (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Per il Festival D’Autunno 2021, la rassegna organizzata dal Conservatorio Statale di musica “Nicola Sala” di Benevento, è in programma giovedì prossimo, 16 dicembre, alle 19.30, al Teatro San Vittorino, il penultimo appuntamento prima della conclusione che ci sarà martedì 21 dicembre con la discussione di una tesi in forma di concerto di pianoforte del diplomando Mario Del Vecchio, relatore Carmelina Cirillo, con l’esecuzione del brano “Il carnevale degli animali”, grande fantasia zoologica per due pianoforti ed orchestra nel centenario della scomparsa di Saint-Saens. Con la voce recitante di Patrizia Di Martino, docente dell’Istituzione di Alta Formazione musicale sannita, il 16 dicembre si esibirà l’organico strumentale del “Nicola Sala”, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Per il, la rassegna organizzata dal Conservatorio Statale di“Nicola Sala” di Benevento, è in programma giovedì prossimo, 16 dicembre, alle 19.30, al Teatro San, il penultimo appuntamento prima della conclusione che ci sarà martedì 21 dicembre con la discussione di una tesi in forma di concerto di pianoforte del diplomando Mario Del Vecchio, relatore Carmelina Cirillo, con l’esecuzione del brano “Il carnevale degli animali”, grande fantasia zoologica per due pianoforti ed orchestra nel centenario della scomparsa di Saint-Saens. Con la voce recitante di Patrizia Di Martino, docente dell’Istituzione di Alta Formazionele sannita, il 16 dicembre si esibirà l’organico strumentale del “Nicola Sala”, ...

