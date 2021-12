Festa di Santa Lucia: storia e curiosità (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Festa di Santa Lucia è una celebrazione cattolica che si festeggia il 13 dicembre in ricordo della martire di inizio IV secolo, vittima della grande persecuzione dei cristiani voluta dall’imperatore Diocleziano.L’origine e la leggendaSecondo la leggenda, Lucia portava cibo e aiuti ai cristiani che si nascondevano nelle catacombe di Siracusa usando una corona di candele per illuminare la sua strada e lasciare le mani libere. La sua Festa coincide con il solstizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno prima delle riforme del calendario. Santa Lucia, il cui nome deriva dalla parola latina lux, che significa luce, si collega con questo elemento e con le giornate che iniziano a crescere dopo il solstizio. Cadendo nella stagione dell'Avvento, questa ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ladiè una celebrazione cattolica che si festeggia il 13 dicembre in ricordo della martire di inizio IV secolo, vittima della grande persecuzione dei cristiani voluta dall’imperatore Diocleziano.L’origine e la leggendaSecondo la leggenda,portava cibo e aiuti ai cristiani che si nascondevano nelle catacombe di Siracusa usando una corona di candele per illuminare la sua strada e lasciare le mani libere. La suacoincide con il solstizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno prima delle riforme del calendario., il cui nome deriva dalla parola latina lux, che significa luce, si collega con questo elemento e con le giornate che iniziano a crescere dopo il solstizio. Cadendo nella stagione dell'Avvento, questa ...

