Fei | 30 milioni di euro investiti nel fondo Magellano

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Fa il suo esordio in unFintech ilpeo per gli Investimenti (FEI), che partecipa con 30di, il nuovod'investimento gestito da Opyn attraverso ART SGR. ...

Fa il suo esordio in un fondo Fintech il Fondo Europeo per gli Investimenti (), che partecipa con 30di euro a Magellano, il nuovo fondo d'investimento gestito da Opyn attraverso ART SGR. Il fondo ha raggiunto la soglia di 75di euro di collocamento, con un ...Inoltre, il nostro Gruppo ha sottoscritto un accordo con il(Fondo Europeo per gli Investimenti) che prevede 330di euro per nuovi finanziamenti a tassi agevolati destinati a micro, ...Fa il suo esordio in un fondo Fintech il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), che partecipa con 30 milioni di euro a Magellano, il nuovo fondo d'investimento gestito da Opyn attraverso ART SGR. ( ...Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha partecipato al convegno “Il Valore dell’Impresa, l’Impresa di Valore”, alla OMER di Carini. Un momento di approfondimento sull’importanza dell’impresa ne ...