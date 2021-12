Fedez, 8 ore di trucco per la sorpresa a Leone: ma finisce male -VIDEO (Di lunedì 13 dicembre 2021) The Ferragnez la serie: Fedez prepara una grande sorpresa per il figlio Leone che sembra non apprezzare del tutto l’interpretazione del papà. The Ferragnez la serie è approdata su Prime… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 13 dicembre 2021) The Ferragnez la serie:prepara una grandeper il figlioche sembra non apprezzare del tutto l’interpretazione del papà. The Ferragnez la serie è approdata su Prime… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Advertising

elevenshearts : Capitato video di Fedez che passa 8 ore di trucco per fingersi babbo natale e il figlio lo riconosce in 0,2 secondi - marikaa_nanci : RT @artwkindness: Non Fedez che ha rischiato di soffocare per il calco per poi sorbirsi otto ore di trucco per diventare Babbo Natale e poi… - teresa_riccardi : @GiovanniSalzan @Fedez ..mi piacciono pure quelli che perdono ore nelle librerie a cercare testi di fisica con la c… - annamirati : RT @senzacerimonie: Fedez nelle ultime 24 ore : #fedez #TheFerragnezLaSerie - _uominiedonne : RT @brightesthar: NON FEDEZ CHE SI FA TRUCCARE PER OTTO ORE DA BABBO NATALE PER FARE UNA SORPRESA A LEO E LEONE CHE APPENA LO VEDE ESORDISC… -