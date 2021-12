Federico Salvatore, migliorano le sue condizioni: le parole della moglie (Di lunedì 13 dicembre 2021) Federico Salvatore si trova ancora in riabilitazione a seguito dell’emorragia cerebrale: le parole della moglie sulle condizioni del cantante. Federico SalvatoreLo scorso 13 ottobre la città di Napoli apprendeva con sgomento la notizia del ricovero d’urgenza del cantautore. In tantissimi da allora gli hanno rivolto un pensiero, gli hanno scritto messaggi attraverso la pagina ufficiale. Al momento, sul profilo dell’artista si trovano solo gli aggiornamenti periodici di sua moglie sulle condizioni del marito. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Federico Salvatore è ancora in fase di riabilitazione e i familiari lo attendono con ansia a casa nella ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 13 dicembre 2021)si trova ancora in riabilitazione a seguito dell’emorragia cerebrale: lesulledel cantante.Lo scorso 13 ottobre la città di Napoli apprendeva con sgomento la notizia del ricovero d’urgenza del cantautore. In tantissimi da allora gli hanno rivolto un pensiero, gli hanno scritto messaggi attraverso la pagina ufficiale. Al momento, sul profilo dell’artista si trovano solo gli aggiornamenti periodici di suasulledel marito. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità!è ancora in fase di riabilitazione e i familiari lo attendono con ansia a casa nella ...

