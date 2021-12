Fatturazione Elettronica tra le PMI: più di 3 aziende su 4 la ritengono essenziale per digitalizzare l’impresa (Di lunedì 13 dicembre 2021) Bergamo. Era il 1° gennaio 2019 quando l’obbligo della Fatturazione Elettronica veniva esteso, attraverso la Legge di Bilancio 2018, a tutti i soggetti in possesso di Partita IVA, ad eccezione di quanti operavano in regime dei minimi e forfettario. Oggi manca solo il via libera dell’Europa per la proroga fino al 31 dicembre 2024 della sua obbligatorietà, e per l’inclusione delle partite IVA in regime forfettario tra i soggetti a cui si potrà ora estendere l’adempimento. Ma in che modo la Fatturazione Elettronica sta incentivando il processo di digitalizzazione del nostro Paese? Aruba Spa, il principale cloud provider italiano leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, e IDC, prima società globale specializzata in market intelligence, servizi di advisory e organizzazione di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Bergamo. Era il 1° gennaio 2019 quando l’obbligo dellaveniva esteso, attraverso la Legge di Bilancio 2018, a tutti i soggetti in possesso di Partita IVA, ad eccezione di quanti operavano in regime dei minimi e forfettario. Oggi manca solo il via libera dell’Europa per la proroga fino al 31 dicembre 2024 della sua obbligatorietà, e per l’inclusione delle partite IVA in regime forfettario tra i soggetti a cui si potrà ora estendere l’adempimento. Ma in che modo lasta incentivando il processo di digitalizzazione del nostro Paese? Aruba Spa, il principale cloud provider italiano leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, e IDC, prima società globale specializzata in market intelligence, servizi di advisory e organizzazione di ...

