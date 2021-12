Fatico a ritenermi un altruista se faccio la terza dose mentre il mondo povero non è vaccinato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 dicembre 2021) di Bruno Maggioni In questa celebrazione continua dei no-vax come analfabeti, violenti, egoisti e asociali e dei sì-vax responsabili ed empatici oltre che protetti, c’è qualcosa che non funziona. Oltre al fatto che una discussione serena sarebbe più civile e più democratica e i giornalisti dovrebbero prendersi carico di questo, sia selezionando gli interlocutori che riportando le discussioni su fatti e logica, si deve considerare che forse non si stanno valutando bene i fatti e quindi le misure che si adottano. Voglio dire che identificare i no-vax come il problema di tutto è la soluzione che fa piacere a tutti perché semplice da capire e tutti si sentono a posto: hanno adempiuto ai doveri sociali vaccinandosi e sono addirittura altruisti perché chi si vaccina fa un “gesto d’amore”. Commento questa ultima cosa solo dicendo che trovo difficile sentirmimente ...