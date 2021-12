Advertising

TV7Benevento : Facchin (Regioni): 'Nonostante Covid malati mai abbandonati'... - italiaserait : Facchin (Regioni): “Nonostante Covid malati mai abbandonati” -

Ultime Notizie dalla rete : Facchin Regioni

Adnkronos

Per non parlare poi dei farmaci in Fascia C, che moltelasciano a carico dei pazienti anche ... e sul quale si è soffermata in modo particolare la professoressa Paola, referente del ...Per non parlare poi dei farmaci in Fascia C, che moltelasciano a carico dei pazienti anche ... 9 del Testo Unico, e sul quale si è soffermata in modo particolare la professoressa Paola, ...La pandemia ha colpito tutti, con un impatto maggiore sulle categorie più fragili: anziani, persone affette da patologie pregresse e malati rari. Eppure, nonostante i gravi disagi patiti dalla rete os ...Dall’analisi dei dati emerge come le Regioni abbiano risposto ai disagi della rete ospedaliera attraverso un incremento dei servizi territoriali e domiciliari ...