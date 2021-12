Fabrizia Sacchi: chi è, età, vita privata, film, marito, figli, Instagram (Di lunedì 13 dicembre 2021) Fabrizia Sacchi è un’attrice di teatro, cinema e televisione. Ha ricoperto diversi ruoli in fiction e film di grande successo, tra cui “L’Amica Geniale” e “Il commissario Ricciardi”. Ha 50 anni ed è la protagonista della commedia “Sabato, domenica e lunedì” in onda il 14 dicembre su Rai 1. E’ legata a Walter Fasano da cui L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 13 dicembre 2021)è un’attrice di teatro, cinema e televisione. Ha ricoperto diversi ruoli in fiction edi grande successo, tra cui “L’Amica Geniale” e “Il commissario Ricciardi”. Ha 50 anni ed è la protagonista della commedia “Sabato, domenica e lunedì” in onda il 14 dicembre su Rai 1. E’ legata a Walter Fasano da cui L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

TvCircle1 : RT @RaiUno: Il sabato ci si prepara per la domenica ma, se la domenica è rovinata, il lunedì la famiglia riuscirà a ricomporsi? Con Sergi… - gigliola_betto : RT @RaiUno: Il sabato ci si prepara per la domenica ma, se la domenica è rovinata, il lunedì la famiglia riuscirà a ricomporsi? Con Sergi… - robertopontillo : RT @RaiUno: Il sabato ci si prepara per la domenica ma, se la domenica è rovinata, il lunedì la famiglia riuscirà a ricomporsi? Con Sergi… - RaiUno : Il sabato ci si prepara per la domenica ma, se la domenica è rovinata, il lunedì la famiglia riuscirà a ricomporsi?… -