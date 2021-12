F1: Sticchi Damiani (Aci), 'Verstappen campione con merito, sbagliati ricorsi Mercedes' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. - (Adnkronos) - "E' stato un campionato bellissimo, con un ultimo Gp straordinario, una lotta appassionante tra i due migliori piloti alla guida delle due macchine migliori. Potevano vincere entrambi, alla fine ha prevalso Verstappen che è diventato campione con pieno merito". Il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani commenta così all'Adnkronos il duello per il titolo che ha visto prevalere Max Verstappen su Lewis Hamilton con un sorpasso all'ultimo giro del Gp di Abu Dhabi. "Ho molto apprezzato la sportività di Lewis e anche di suo padre che si sono andati subito a complimentare che Verstappen, molto meno i ricorsi della Mercedes. Mi sarebbe piaciuta una maggiore sportività da parte loro che comunque hanno vinto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. - (Adnkronos) - "E' stato un campionato bellissimo, con un ultimo Gp straordinario, una lotta appassionante tra i due migliori piloti alla guida delle due macchine migliori. Potevano vincere entrambi, alla fine ha prevalsoche è diventatocon pieno". Il presidente dell'Aci Angelocommenta così all'Adnkronos il duello per il titolo che ha visto prevalere Maxsu Lewis Hamilton con un sorpasso all'ultimo giro del Gp di Abu Dhabi. "Ho molto apprezzato la sportività di Lewis e anche di suo padre che si sono andati subito a complimentare che, molto meno idella. Mi sarebbe piaciuta una maggiore sportività da parte loro che comunque hanno vinto il ...

