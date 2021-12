F1, perché Lewis Hamilton non ha cambiato le gomme come Max Verstappen nel finale: il momento risolutore (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il lunedì dei bilanci quello del post GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. La vittoria dell’olandese Max Verstappen è stata certificata dalla vittoria della corsa di Yas Marina, a precedere Lewis Hamilton, ma condizionata inevitabilmente dalle polemiche relativamente alla gestione del Race Director Michael Masi. Indubbiamente l’episodio della Safety Car, causata dall’incidente a 5 giri dal termine del canadese della Williams Nicholas Latifi, è stato quello che poi ha ribaltato una situazione che sembrava già scritta. Hamilton stava dominando la gara, grazie a uno splendido start, a una macchina super performante e poi a una manovra in curva-5 nel primo giro che tanto ha fatto discutere, ma che alla fine è stata avallata dalla Race Direction. Ci si riferisce all’attacco di Verstappen e ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il lunedì dei bilanci quello del post GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. La vittoria dell’olandese Maxè stata certificata dalla vittoria della corsa di Yas Marina, a precedere, ma condizionata inevitabilmente dalle polemiche relativamente alla gestione del Race Director Michael Masi. Indubbiamente l’episodio della Safety Car, causata dall’incidente a 5 giri dal termine del canadese della Williams Nicholas Latifi, è stato quello che poi ha ribaltato una situazione che sembrava già scritta.stava dominando la gara, grazie a uno splendido start, a una macchina super performante e poi a una manovra in curva-5 nel primo giro che tanto ha fatto discutere, ma che alla fine è stata avallata dalla Race Direction. Ci si riferisce all’attacco die ...

