F1 | Mondiale di Max Verstappen sub judice | Mercedes farà appello Horner | “Ci difenderemo in tribunale”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Non è ancora finita. Il2021 di F1 avrà una coda e non poteva essere altrimenti. La vittoria del GP di Abu Dhabi dell’olandese Maxha portato a una reazione ‘scomposta’ diche non ha accettato il modus operandi della Direzione Gara quando è arrivata la Safety Car. Gli articoli del Regolamento Sportivo che avevano portato alla protesta della scuderia di Brackley erano stati i seguenti: • 48.8 – “Nessun pilota ha il diritto di sorpassare una vettura in pista, compresa la Safety Car, fino a quando non passa la linea per la prima volta dopo che la Safety Car è tornata ai box”. • 48.12 – “Tutte le vetture che sono state doppiate dal leader sono tenute a superare le vetture nel giro del leader e la Safety Car”. Entrambi i reclami sono stati respinti dagli Stewards come è noto perché nel primo caso il Collegio dei ...

Sul podio del Golfo è salito Max Verstappen e non si può dire che non abbia meritato. Non è il primo e non sarà l'ultimo a seguire le orme paterne nel mondo delle corse. In alcuni casi sono sfide coraggiose, al limite dell'incoscienza. Max Verstappen, giovane e impetuoso campione del mondo. Veloce, aggressivo, arrogante e a volte scorretto. Caratteristiche che, unite ad un talento straordinario, sono il ritratto di un campione polarizzante e senza compromessi.