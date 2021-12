F1 | Mercedes fa appello | il precedente del 2007

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Entro 96 ore, a partire da…ieri sera, ladovrà decidere se presentarealla F1. I fatti li conosciamo: la procedura pasticciata della Safety Car ad Abu Dhabi non l’hanno proprio digerita. Non si capisce bene a cosa punti Toto Wolff (se annullano i risultati del GP, il mondiale lo vince comunque Verstappen), ma se andrà avanti si ripeterà un copione già visto 14 anni fa. Per uno strano scherzo del destino, in quella occasione lae Lewis Hamilton erano in qualche modo coinvolti. Gp Abu Dhabi: respinto il (doppio) ricorsoF1,: cosa è successo nel? Nell’anno d’esordio, Hamilton stava per vincere il mondiale con la McLaren motorizzata dalla Stella. Ma all’ultimo GP, in Brasile, il Re Nero fece casino con il ...