F1, l’Italia non avrà piloti nel 2022. Antonio Giovinazzi scaricato da Alfa Romeo: nuova avventura in Formula E (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con il Gran Premio di ieri in quel di Abu Dhabi si è chiusa per il momento la carriera in F1 di Antonio Giovinazzi. Il nostro connazionale ha terminato il proprio rapporto con Alfa Romeo, realtà che per il prossimo anno ha scelto di rimpiazzare il nativo di Martina Franca con il cinese Guanyu Zhou, pronto al debutto nella massima Formula dopo aver militato in F2 (categoria vinta dall’australiano Oscar Piastri). La prossima annata, oltremodo importante visto il significativo cambio regolamentare che aspetta con una stagione di ritardo il ‘Circus’, non vedrà al via nessun pilota italiano, una mancanza importante che dopo anni è stata colmata dall’ex #99 del gruppo. Il pugliese si appresta per una nuova sfida nel Mondiale di Formula E con il team Dragon-Penske. L’ex ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con il Gran Premio di ieri in quel di Abu Dhabi si è chiusa per il momento la carriera in F1 di. Il nostro connazionale ha terminato il proprio rapporto con, realtà che per il prossimo anno ha scelto di rimpiazzare il nativo di Martina Franca con il cinese Guanyu Zhou, pronto al debutto nella massimadopo aver militato in F2 (categoria vinta dall’australiano Oscar Piastri). La prossima annata, oltremodo importante visto il significativo cambio regolamentare che aspetta con una stagione di ritardo il ‘Circus’, non vedrà al via nessun pilota italiano, una mancanza importante che dopo anni è stata colmata dall’ex #99 del gruppo. Il pugliese si appresta per unasfida nel Mondiale diE con il team Dragon-Penske. L’ex ...

Advertising

CarloVerdelli : 12 dicembre 1969, piazza Fontana, 16 morti. Matrice: l’eversione nera. Siamo antifascisti ma (cit. @Civati). Libera… - Mov5Stelle : In Italia circa 12 lavoratori su 100 non guadagnano abbastanza per arrivare a fine mese. Ancora: secondo l’OCSE, il… - FratellidItalia : #Atreju21 @galeazzobignami: “Dobbiamo ricordarci che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e non sul… - lorenzhaus : RT @SebCochard_11: “La Germania non può cambiare (…) Insomma, l’inflazione c’è e, per combatterla, l’Italia non solo dovrà subire una polit… - gides1960 : @CucchiRiccardo La solita retorica vuota di chi usa le parole per parlare alla pancia e non alla testa degli eletto… -