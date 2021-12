F1 | Lewis Hamilton sarà nominato cavaliere mercoledì

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 dicembre 2021)15 dicembre al Castello di Windsor per i servizi resi alla Corona nell’ambito della sua carriera stellare in Formula 1. Sette titoli vinti in Formula 1 che per una questione di dettagli non sono diventati otto domenica, la delusione però non costa l’investitura ufficiale nei confronti del fuoriclasse britannico, che a 36 dunque riceverà un’importantissima onorificenza in un anno in cui però non ha vinto: nelle precedenti occasioni,era stato trascurato si dice per motivi legati a presunte evasioni fiscali. SportFace.