F1, la stampa olandese: "Verstappen al volante come Cruijff col pallone" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Mentre la stampa inglese denuncia il "titolo rubato" a Hamilton, in Olanda fanno festa per il primo titolo mondiale di Max Verstappen e scomodano paragoni pesanti. Per il 'De Volkskrant', il pilota della Red Bull "guida come Johan Cruijff giocava a calcio". "Infinite – scrive Willem Vissers – sono le differenze tra i due. Cruijff, ad esempio, si rivelava nervoso durante le partite, mentre Verstappen è incredibilmente figo in uno sport che richiederebbe tensione, mettendo in pericolo la vita. Guardate il suo spettacolare giro finale ad Abu Dhabi, si è chiuso con il grido: Oh, mio Dio. Eppure Verstappen guida più o meno come Cruijff giocava a calcio. All'attacco. Senza esitazione. Con visibile piacere. Sfacciato. Per vincere, ma anche ...

