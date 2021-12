F1, la stampa inglese non celebra Verstappen: “Hamilton derubato” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Reazioni diverse sulla stampa britannica dopo la vittoria di Max Verstappen al Mondiale di F1, ai danni di Lewis Hamilton dopo un folle ultimo giro ad Abu Dhabi. Martin Samuel sul Daily Mail scrive di “titolo RUBATO...”, utilizzando il maiuscolo come arma grafica per rendere le urla contro quello che per l’editorialista è uno scandalo vero e proprio. Samuel scrive di vittoria decisa a tavolino “dagli steward, dal direttore di gara Michael Masi e dal bisogno di drammaticità della Formula Uno: era stato annunciato come il più grande climax della Formula 1. Quindi la F1 ha dato al mondo quello che voleva. Ma così facendo, hanno ribaltare il concetto di equità, giustizia sportiva e parità di condizioni. Ha fatto girare la ruota sul regolamento e ha deciso il titolo sulla necessità del dramma e dello spettacolo promessi. Ma resta anche un ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) Reazioni diverse sullabritannica dopo la vittoria di Maxal Mondiale di F1, ai danni di Lewisdopo un folle ultimo giro ad Abu Dhabi. Martin Samuel sul Daily Mail scrive di “titolo RUBATO...”, utilizzando il maiuscolo come arma grafica per rendere le urla contro quello che per l’editorialista è uno scandalo vero e proprio. Samuel scrive di vittoria decisa a tavolino “dagli steward, dal direttore di gara Michael Masi e dal bisogno di drammaticità della Formula Uno: era stato annunciato come il più grande climax della Formula 1. Quindi la F1 ha dato al mondo quello che voleva. Ma così facendo, hanno ribaltare il concetto di equità, giustizia sportiva e parità di condizioni. Ha fatto girare la ruota sul regolamento e ha deciso il titolo sulla necessità del dramma e dello spettacolo promessi. Ma resta anche un ...

