F1 | la Mercedes valuta di rinunciare al ricorso

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ci si era lasciati così:ha deciso di presentare una richiesta di intenzione di appello in merito alla decisione dei commissari di rigettare la seconda protesta (quella relativa al 48.12), rivolgendosi alla Corte federale di Parigi. L’epilogo del Mondiale 2021 di F1, favorevole all’olandese Max Verstappen, è stato fortemente contestato dalla scuderia di Brackley. L’oggetto della protesta è stato il modus operandi della Direzione Gara quando è arrivata la Safety Car nell’ultimo GP di Abu Dhabi. Gli articoli del Regolamento Sportivo che avevano portato alla protesta della scuderia di Brackley erano stati i seguenti: • 48.8 – “Nessun pilota ha il diritto di sorpassare una vettura in pista, compresa la Safety Car, fino a quando non passa la linea per la prima volta dopo che la Safety Car è tornata ai box“. • 48.12 – “Tutte le vetture che sono state doppiate dal ...