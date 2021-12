F1 | GP Abu Dhabi 2021 | promossi e bocciati Perez cruciale per il titolo di Verstappen | strategia Mercedes discutibile

(Di lunedì 13 dicembre 2021)Max: In tutto il weekend sbaglia solo la partenza, firmando una pole position magica e poi provando in ogni modo a contrastare lo strapoterein gara. L’olandese resta in corsa grazie all’aiuto die alla Safety Car finale, scavalcando Hamilton all’ultimo giro con grande decisione e vincendo un Mondiale memorabile. Lewis Hamilton: Sottotono al sabato in Q3, trova una partenza fenomenale e poi difende con furbizia la prima posizione dall’attacco diin curva 6. Martella tempi folli per tutta la corsa quando ha strada libera. Un po’ troppo cauto nei tentativi di sorpasso su, alla fine è sfortunato con la Safety Car e può poco contro Max nell’ultimo giro con due mescole di svantaggio. Sergio: Forse il vero MVP della ...

PROMOSSI Max Verstappen: In tutto il weekend sbaglia solo la partenza, firmando una pole position magica e poi provando in ogni modo a contrastare lo strapotere Mercedes in gara. L'olandese resta in c ...
LA GARA: Max Verstappen è campione del mondo a 24 anni, è il suo primo sudatissimo titolo mondiale che sembrava in pugno in estate, poi è tornato in gioco, quindi stava sfuggendo di mano all'olandese, ...