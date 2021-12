F1, George Russell sulla gestione del GP di Abu Dhabi: “Tutto quello che è successo è inaccettabile” (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’ultimo restart del Gran Premio d’Abu Dhabi ha creato e continuerà a regalare discussioni. La ripartenza, avvenuta in occasione del giro conclusivo del Mondiale, non è piaciuta a molti, uno su tutti il britannico George Russell. Il portacolori della Williams, futuro teammate del connazionale Lewis Hamilton in Mercedes, ha contestato la decisione dei commissari di ripartire dopo la Safety Car e di svolgere un singolo passaggio per non terminare la corsa in regime di bandiera gialla. L’ex campione della FIA F2 contesta il provvedimento di Michael Masi (direttore di gara) nella gestione dei doppiaggi, lasciati liberi di superare la Safety Car nel corso del penultimo passaggio in corrispondenza della curva 9. Tutto è stato svolto il più rapidamente possibile e le vetture interessate non sono state in ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’ultimo restart del Gran Premio d’Abuha creato e continuerà a regalare discussioni. La ripartenza, avvenuta in occasione del giro conclusivo del Mondiale, non è piaciuta a molti, uno su tutti il britannico. Il portacolori della Williams, futuro teammate del connazionale Lewis Hamilton in Mercedes, ha contestato la decisione dei commissari di ripartire dopo la Safety Car e di svolgere un singolo passaggio per non terminare la corsa in regime di bandiera gialla. L’ex campione della FIA F2 contesta il provvedimento di Michael Masi (direttore di gara) nelladei doppiaggi, lasciati liberi di superare la Safety Car nel corso del penultimo passaggio in corrispondenza della curva 9.è stato svolto il più rapidamente possibile e le vetture interessate non sono state in ...

