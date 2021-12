F1 | Ferrari | il 2022 è la tua occasione! Rivoluzione regolamentare E Red Bull e Mercedes sono state ‘distratte’ sino a metà dicembre…

(Di lunedì 13 dicembre 2021) L’edizione 2021 del Mondiale di Formula Uno è andata in archivio nella giornata di ieri, ponendo fine alla stagione più lunga di sempre (ben 22 GP), peraltro caratterizzata da un furibondo corpo a corpo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, duratoall’ultima gara dell’anno. In altre parole sia lache la Redhanno dovuto spremere a fondo le proprie risorse per sviluppare al massimo la F1 W12 e la RB16B. Al contrario, altri team hanno evitato di investire grandi capitali nel progetto 2021, allo scopo di concentrare la maggior parte dei propri sforzi sul. Fra di essi c’è, ovviamente, anche la. Ebbene, il prossimo anno il Cavallino Rampante non avrà più scuse. O torna a essere competitivo per il titolo, situazione che non si verifica dal 2018, oppure bisognerà prendere atto ...

