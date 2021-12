F1, ascolti record su Sky per il GP di Abu Dhabi, oltre 4,4 milioni di spettatori per l’ultimo giro tra Verstappen e Hamilton! (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton di ieri, sul tracciato di Yas Marina, ha fatto letteralmente il giro del mondo. In molti non si sono voluti perdere lo straordinario spettacolo tra i due fuoriclasse, che ha eletto l’olandese campione del mondo 2021. Il Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, anche nei nostri confini ha fatto segnare numeri davvero eccezionali di persone collegate davanti alla tv. La gara di Yas Marina, è stata vista da 3 milioni e 985 mila spettatori medi, con il 22,6% di share ed oltre 6 milioni e 800 mila spettatori unici, con una crescita dell’86% rispetto alla stessa gara dello scorso anno. In occasione dell’ultimo giro, con lo ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il duello tra Maxe Lewis Hamilton di ieri, sul tracciato di Yas Marina, ha fatto letteralmente ildel mondo. In molti non si sono voluti perdere lo straordinario spettacolo tra i due fuoriclasse, che ha eletto l’olandese campione del mondo 2021. Il Gran Premio di Abu, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, anche nei nostri confini ha fatto segnare numeri davvero eccezionali di persone collegate davanti alla tv. La gara di Yas Marina, è stata vista da 3e 985 milamedi, con il 22,6% di share ede 800 milaunici, con una crescita dell’86% rispetto alla stessa gara dello scorso anno. In occasione del, con lo ...

