F1, Alonso: “Stagione buona, ma l’anno prossimo dobbiamo essere più competitivi” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Fernando Alonso è intervenuto ai microfoni di Dazn Spagna, facendo un bilancio della Stagione di Formula 1 appena terminata: “Credo sia stata buona. Con il passare dei mesi abbiamo trovato una coerenza che all’inizio ci mancava. Inoltre abbiamo migliorato alcune cose che non erano al top. Tuttavia l’anno prossimo sarà necessario un passo avanti per essere più competitivi“. Prima della nuova Stagione, però, il pilota spagnolo della Alpine dovrà recarsi in ospedale: “In seguito all’incidente di febbraio, ho delle placche nella faccia e nella mascella che devono essere rimosse“. Alonso si riferisce a quanto accaduto a Lugano, quando fu investito mentre faceva un giro in bicicletta. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) Fernandoè intervenuto ai microfoni di Dazn Spagna, facendo un bilancio delladi Formula 1 appena terminata: “Credo sia stata. Con il passare dei mesi abbiamo trovato una coerenza che all’inizio ci mancava. Inoltre abbiamo migliorato alcune cose che non erano al top. Tuttaviasarà necessario un passo avanti perpiù“. Prima della nuova, però, il pilota spagnolo della Alpine dovrà recarsi in ospedale: “In seguito all’incidente di febbraio, ho delle placche nella faccia e nella mascella che devonorimosse“.si riferisce a quanto accaduto a Lugano, quando fu investito mentre faceva un giro in bicicletta. SportFace.

