Europa League. Napoli-Barcellona, Porto-Lazio, Atalanta-Olympiacos (Di lunedì 13 dicembre 2021) Saranno partite molto complicate per le italiane in Europa League. In particolare per il Napoli, che se la vedrà con il Barcellona, e per la Lazio, sorteggiata con il Porto agli spareggi che permettono l’accesso agli ottavi di finale. L’Atalanta sfiderà l’Olympiacos di Atene. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Saranno partite molto complicate per le italiane in. In particolare per il, che se la vedrà con il, e per la, sorteggiata con ilagli spareggi che permettono l’accesso agli ottavi di finale. L’sfiderà l’di Atene. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa.

