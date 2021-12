Europa League, i sorteggi: Barcellona – Napoli (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’esito dell’urna per i playoff di febbraio: l’Atalanta trova l’ Olympiacos, il Napoli di Spalletti il Barcellona e la Lazio il Porto di Conceiçao Terminata la fase a gironi, l’Europa League entra nel vivo con i playoff per accedere agli ottavi di finale, turno che hanno già conquistato le squadre qualificatesi prime nei propri gironi. Le italiane coinvolte sono Lazio e Napoli, che hanno chiuso al secondo posto rispettivamente il Girone E e il Girone C, e dunque parteciperanno al sorteggio come teste di serie, e l’Atalanta, “retrocessa” dalla Champions League (non testa di serie). La Lazio se la vedrà con il Porto dell’ex Sergio Conceiçao mentre il Napoli sarà di scena contro il temibile Barcellona. L’Atalanta invece affronterà i greci ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’esito dell’urna per i playoff di febbraio: l’Atalanta trova l’ Olympiacos, ildi Spalletti ile la Lazio il Porto di Conceiçao Terminata la fase a gironi, l’entra nel vivo con i playoff per accedere agli ottavi di finale, turno che hanno già conquistato le squadre qualificatesi prime nei propri gironi. Le italiane coinvolte sono Lazio e, che hanno chiuso al secondo posto rispettivamente il Girone E e il Girone C, e dunque parteciperanno alo come teste di serie, e l’Atalanta, “retrocessa” dalla Champions(non testa di serie). La Lazio se la vedrà con il Porto dell’ex Sergio Conceiçao mentre ilsarà di scena contro il temibile. L’Atalanta invece affronterà i greci ...

