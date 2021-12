Europa League: ecco l’avversaria del Napoli ai play off (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non è stato un sorteggio fortunato per il Napoli che, ai play off, ha beccato l’avversaria da evitare a tutti a costi: il Barcellona. Retrocessi dalla Champions League, i blaugrana contenderanno alla formazione di Spalletti, che ha chiuso al secondo posto il proprio girone di Europa League, l’accesso agli ottavi di finale. La prima in Spagna il 17 febbraio, la seconda al Maradona una settimana dopo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non è stato un sorteggio fortunato per ilche, aioff, ha beccatoda evitare a tutti a costi: il Barcellona. Retrocessi dalla Champions, i blaugrana contenderanno alla formazione di Spalletti, che ha chiuso al secondo posto il proprio girone di, l’accesso agli ottavi di finale. La prima in Spagna il 17 febbraio, la seconda al Maradona una settimana dopo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

