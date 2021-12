Europa League, Barcellona: l’avversaria del Napoli (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’esito del sorteggio Nyon ha dato un esito temibile al Napoli per gli spareggi di Europa League: i partenopei, infatti, dovranno affrontare il Barcellona. Gara di andata il 17 febbraio al Camp Nou, mentre il ritorno si giocherà una settimana dopo al Diego Armando Maradona. Sfida complicata, ma non impossibile. Barcellona-Napoli, pro e contro della formazione blaugrana In vista di Barcellona-Napoli, più semplice partire dagli innumerevoli contro della complicata stagione blaugrana. Ottavi in campionato, i catalani hanno già affrontato l’esonero di Ronald Koeman, sostituito dal grande ex Xavi, fin qui con risultati non ottimali. Il tecnico, infatti, dopo due successi di fila su sui cugini dell’Espanyol e sul Villarreal, in Liga ha accumulato una ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’esito del sorteggio Nyon ha dato un esito temibile alper gli spareggi di: i partenopei, infatti, dovranno affrontare il. Gara di andata il 17 febbraio al Camp Nou, mentre il ritorno si giocherà una settimana dopo al Diego Armando Maradona. Sfida complicata, ma non impossibile., pro e contro della formazione blaugrana In vista di, più semplice partire dagli innumerevoli contro della complicata stagione blaugrana. Ottavi in campionato, i catalani hanno già affrontato l’esonero di Ronald Koeman, sostituito dal grande ex Xavi, fin qui con risultati non ottimali. Il tecnico, infatti, dopo due successi di fila su sui cugini dell’Espanyol e sul Villarreal, in Liga ha accumulato una ...

Advertising

brfootball : Barcelona will face Napoli in the Europa League. Europe's Maradona derby ???? - OfficialSSLazio : ???? Ai play off di UEFA Europa League affronteremo il @FCPorto! #UEL #CMonEagles ?? - elchiringuitotv : ?? MESSI ?? CRISTIANO ?? ???? PSG ?? UNITED ?????????????? Vente al #UCLdraw ??YT: - 9teeen_06 : RT @brfootball: Barcelona will face Napoli in the Europa League. Europe's Maradona derby ???? - Aleesan7 : @elchiringuitotv Hahahahahahahaha que pesao hio, buena suerte en la Europa League. -