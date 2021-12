Europa League, Barça-Napoli e Porto-Lazio agli spareggi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per gli spareggi UEFA Europa League, verso gli ottavi di finale della competizione. L’urna di Nyon non ha sicuramente sorriso alle italiane, che si ritrovano con due accoppiamenti su tre che sulla carta saranno molto complicati. Europa League sorteggio spareggi – Le sfide per le italiane L’Atalanta – unica delle L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per gliUEFA, verso gli ottavi di finale della competizione. L’urna di Nyon non ha sicuramente sorriso alle italiane, che si ritrovano con due accoppiamenti su tre che sulla carta saranno molto complicati.sorteggio– Le sfide per le italiane L’Atalanta – unica delle L'articolo

Advertising

brfootball : Barcelona will face Napoli in the Europa League. Europe's Maradona derby ???? - OfficialSSLazio : ???? Ai play off di UEFA Europa League affronteremo il @FCPorto! #UEL #CMonEagles ?? - elchiringuitotv : ?? MESSI ?? CRISTIANO ?? ???? PSG ?? UNITED ?????????????? Vente al #UCLdraw ??YT: - Lleida21 : @bassottolaziale Aveva esaurito la sua dote di culo prendendo un girone da bassa Europa League nel sorteggio precedente - ShadowInDeDark : RT @brfootball: Barcelona will face Napoli in the Europa League. Europe's Maradona derby ???? -