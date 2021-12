Europa League, Atalanta-Olympiacos, Barcellona-Napoli e Porto-Lazio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Atalanta-Olympiacos, Barcellona-Napoli e Porto-Lazio. Sono questi gli accoppiamenti delle italiane nei playoff di Europa League in programma il 17 e 24 febbraio 2022. Il quadro completo prevede: Siviglia - Dinamo Zagabria, Atalanta - Olympiacos, Lipsia - Real Sociedad, Barcellona - Napoli, Zenit San Pietroburgo - Betis Siviglia, Glasgow Rangers - Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol - Sporting Braga, Porto - Lazio. Per il Napoli riproposto l'appuntamento degli ottavi di finale di Champions League 2020. Gli azzurri giocarono l'andata al san Paolo il 25 febbraio del 2020 pareggiando per 1-1. Poi ci fu la sospensione per ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 13 dicembre 2021). Sono questi gli accoppiamenti delle italiane nei playoff diin programma il 17 e 24 febbraio 2022. Il quadro completo prevede: Siviglia - Dinamo Zagabria,, Lipsia - Real Sociedad,, Zenit San Pietroburgo - Betis Siviglia, Glasgow Rangers - Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol - Sporting Braga,. Per ilriproposto l'appuntamento degli ottavi di finale di Champions2020. Gli azzurri giocarono l'andata al san Paolo il 25 febbraio del 2020 pareggiando per 1-1. Poi ci fu la sospensione per ...

