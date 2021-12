Europa League, alle 13.00 l’avversaria del Napoli (LIVE) (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo la pesante sconfitta interna contro l’Empoli, l’urna di Nyon consegnerà al Napoli l’avversaria negli spareggi per accedere agli ottavi di finale di Europa League. Le squadre arrivate seconde nei gironi di Europa League affronteranno le terze dei gironi di Champions, giocando la partita di ritorno in casa. Le partite d’andata si giocheranno il 17 febbraio, quelle di ritorno il 24. Per gli azzurri una tra Barcellona, Borussia Dortmund, Lipsia, Porto, Siviglia, Sheriff e Zenit di San Pietroburgo. Interessate al sorteggio anche Atalanta e Lazio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo la pesante sconfitta interna contro l’Empoli, l’urna di Nyon consegnerà alnegli spareggi per accedere agli ottavi di finale di. Le squadre arrivate seconde nei gironi diaffronteranno le terze dei gironi di Champions, giocando la partita di ritorno in casa. Le partite d’andata si giocheranno il 17 febbraio, quelle di ritorno il 24. Per gli azzurri una tra Barcellona, Borussia Dortmund, Lipsia, Porto, Siviglia, Sheriff e Zenit di San Pietroburgo. Interessate al sorteggio anche Atalanta e Lazio. L'articolo ilsta.

