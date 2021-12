Esplosione a Ravanusa | tra le vittime una giovane coppia di sposi e il loro bimbo che stava per nascere

(Di lunedì 13 dicembre 2021) L’e il crollo di una palazzina di 4 piani a(Agrigento) ha causato 7 morti e al momento ci sarebbero ancora 2 dispersi sotto le macerie. Mentre il lavoro dei soccorritori continua senza sosta, dal cumulo di detriti e dolore emergono le storie di alcune delle. Tra queste unadie ilcheper. Secondo quanto trapelato in queste ore, Selene Pagliarello e il marito, Giuseppe Carmina, si erano sposati pochi mesi fa e si trovavano sul luogo in cui poi sarebbe avvenuto il disastro per un’ultima visita ai parenti prima del parto, la gioia più grande attesa per la prossima settimana., tra le ...

Sono morti sotto le macerie di via Trilussa a, per colpa di unadovuta a una fuga di gas di cui ora andranno accertate le cause. Loro figlio non ha ancora un nome e non figurerà ...Sabato notte c'è stato un grave incidente ain provincia di Agrigento a causa di una ...da Italgas che ha comunicato l'avvenuto isolamento del tratto di rete interessato dall'e l'...Sette vittime, due sopravvissuti e altre due persone ancora disperse, mentre gli sfollati sarebbero almeno un centinaio: è il bilancio dell'esplosione avvenuta sabato sera in provincia di Agrigento, l ...RAVANUSA (AGRIGENTO) – Ravanusa piange i propri morti nell’esplosione di venerdì sera. Gli ultimi quattro corpi sono stati ritrovati oggi ma già si ragiona sulle cause della tragedia. Il sindaco della ...