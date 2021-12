Esplosione a Ravanusa | tra le vittime la coppia in attesa di un bambino che era andata a trovare i genitori

Advertising

virginiaraggi : Sono vicina alle famiglie delle vittime e dei dispersi coinvolti nella drammatica esplosione di #Ravanusa. Grazie a… - Agenzia_Ansa : Esplosione a Ravanusa, l'appello del sindaco: 'Un disastro, abbiamo bisogno di autobotti'. Carmelo D'Angelo su Face… - emergenzavvf : ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, segnalate al momento 8 persone disperse. Nell’esplosione coinvolte altre abitaz… - serenel14278447 : Estratti altri quattro corpi Si cercano ancora 2 dispersi - Ultron65 : RT @Adnkronos: Vigili del fuoco al lavoro per estrarre tre corpi sotto le macerie. Mancano all'appello altre tre persone. #Ravanusa #ultimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Ravanusa

Altri quattro corpi trovati sotto le macerie, due ancora i dispersi . Si continua a scavare a, in provincia di Agrigento , dove un'percepita a chilometri di distanza, sabato scorso, ha letteralmente raso al suolo quattro abitazioni tra via Trilussa e via Galilei. Decine ...Sono attesi nel pomeriggio, a, i periti nominati dalla procura. Si ipotizza che l'sia stata causata da una fuga di gas metano della rete cittadina. Sequestrata una vasta area di ...RAVANUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Sono stati estratti altri quattro corpi sotto le macerie a Ravanusa, in provincia di Agrigento) dopo l’esplosione e il crollo di sabato sera. Il bilancio sale a 7 vi ...Sale a 7 il numero delle vittime della strage di Ravanusa (Agrigento), in Sicilia, dove un'esplosione ha fatto crollare un palazzo. Le ricerche sono durate tutta la notte: i vigili del ...