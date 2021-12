Esplosione a Ravanusa | estratti altri quattro corpi dalle macerie

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 13 dicembre 2021) I Vigili del fuoco hanno ritrovato i resti didei sei dispersi. I cadaveri erano sotto ledi una delle palazzine dipiani crollata nel paese in provincia di Agrigento in seguito a una perdita nella rete del gas che ha distrutto 4 palazzi. Circa 100 gli sfollati. Aperta un'inchiesta per disastro e omicidio colposo, sequestrata un'area di 10mila metri quadrati