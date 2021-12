Era agli arresti domiciliari ma perseguita la ex: finisce in carcere un latinese (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ancora un caso di persecuzione nei confronti di una donna: questa volta il fatto è avvenuto a Latina e ha per protagonista un uomo del posto che già era agli arresti domiciliari. L’individuo, nonostante l’ordinanza, ha continuato a perseguitare tramite telefonate e messaggi l’ex. I Carabinieri sono intervenuti e l’uomo è stato incarcerato. Leggi anche: Violentata e rinchiusa per due giorni: usava coltelli e peperoncino per torturarla perseguita la ex: finisce in carcere un latinese Alle ore 17,30 di oggi 13 dicembre 2021 militari Carabinieri Campoverde, traevano in arresto M.A., indagato per il reato di atti persecutori nei confronti della ex, in esecuzione di ordinanza di aggravamento degli arresti domiciliari con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ancora un caso di persecuzione nei confronti di una donna: questa volta il fatto è avvenuto a Latina e ha per protagonista un uomo del posto che già era. L’individuo, nonostante l’ordinanza, ha continuato are tramite telefonate e messaggi l’ex. I Carabinieri sono intervenuti e l’uomo è stato incarcerato. Leggi anche: Violentata e rinchiusa per due giorni: usava coltelli e peperoncino per torturarlala ex:inunAlle ore 17,30 di oggi 13 dicembre 2021 militari Carabinieri Campoverde, traevano in arresto M.A., indagato per il reato di atti persecutori nei confronti della ex, in esecuzione di ordinanza di aggravamento deglicon ...

