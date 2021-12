Enorma Jean: «Ho l'HIV, ma sono una sopravvissuta» (Di lunedì 13 dicembre 2021) La 46enne milanese, concorrente della prima edizione di Drag Race Italia, ci racconta il viaggio che l'ha portata fin qui: il senso di essere Enorma, l'arte drag e la malattia: «Ho scoperto di essere sieropositiva nel 2008. Nessuno si merita niente, a me è successo, però ringraziando Dio mi sono completamente affidata alla scienza, e alla scienza devo la vita» Leggi su vanityfair (Di lunedì 13 dicembre 2021) La 46enne milanese, concorrente della prima edizione di Drag Race Italia, ci racconta il viaggio che l'ha portata fin qui: il senso di essere, l'arte drag e la malattia: «Ho scoperto di essere sieropositiva nel 2008. Nessuno si merita niente, a me è successo, però ringraziando Dio micompletamente affidata alla scienza, e alla scienza devo la vita»

