Eni-Nigeria | l’avvocato dell’azienda scrive a Report e contesta l’intervista a ReCommon L’ong | “Grave attacco alla libertà di stampa”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) “Non si comprende la rilevanza (al di là della legittimazione, competenza o autorevolezza dell’interlocutore cheintende assegnare ad Antonio Tricarico al punto da eleggerlo quale interlocutore di un servizio pubblico) dei commenti rispettoreputazione di Eni, se non per danneggiarla senza legittimo motivo“. È questo uno dei passaggi della missiva inviata dal direttore dell’ufficio legale, Stefano Speroni,redazione guidata da Sigfrido Ranucci e asull’intervento nella puntata di stasera sul processo Eni-del co-fondatore dell’organizzazione ambientalista. Scatenando di conseguenza le proteste di quest’ultima che parla di “di ...

Advertising

bodyzen52 : RT @fattoquotidiano: Eni-Nigeria, l’avvocato dell’azienda scrive a Report e contesta l’intervista a ReCommon. L’ong: “Grave attacco alla li… - fattoquotidiano : Eni-Nigeria, l’avvocato dell’azienda scrive a Report e contesta l’intervista a ReCommon. L’ong: “Grave attacco alla… - Antonio89905557 : #Stato italiano, #RegioneSicilia, gestore rete del gas, TUTTA LA FILIERA DI POLITICI, MINISTRI, TECNICI, AMMINISTRA… - CordelGiorno : LA PROCURA DI MILANO CHIUDE LE INDAGINI SUL FALSO COMPLOTTO ENI-NIGERIA ARCHITETTATO DA AMARA ED ARMANNA - _DAGOSPIA_ : FERMI TUTTI! - CHIUSE LE INDAGINI SUL 'COMPLOTTO' ENI-NIGERIA, MA TRA GLI INDAGATI MANCANO DUE NOMI… -

Ultime Notizie dalla rete : Eni Nigeria

Il Fatto Quotidiano

... allora importante avvocato dei manager di, come "sensore" all'interno dell'azienda a beneficio dello stesso Peruzy, Armanna e Quinto riguardo ad un affare diin" definito nel corso ......COLLABORAZIONE CON ALESSIA MARZI L'Olp 245 è uno dei più ricchi blocchi petroliferi della. ... L'ipotesi era che l'avesse pagato oltre 1 miliardo di dollari di tangenti per comprare i diritti ...Eni attacca Report per l’intervista ad Antonio Tricarico di ReCommon, l’associazione ambientalista che svolge inchieste sul potere delle compagnie del comparto fossile, petrolio e gas. Questa sera and ...Incredibile missiva del direttore dell’ufficio legale di Eni: ReCommon e Antonio Tricarico non possono essere degni “interlocutori” del servizio pubblico RAI. ReCommon reputa questo atto un grave atta ...