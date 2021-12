Empoli | Andreazzoli | «Salvi? Dobbiamo andare cauti Inter e Atalanta le migliori»

(Di lunedì 13 dicembre 2021) L’allenatore dell’Aurelioha parlato a Radio Rai della stagione del suo, indicando anche le squadredella A Aurelio, allenatore dell’, èvenuto ai microfoni di Radio Rai. Ecco le sue parole:– «Possiamo dire che andiamo meglio in trasferta rispetto che in casa. L’obiettivo di tutte le squadre è quello di esprimersi al meglio. A noi, fortunatamente, capita spesso di fare buone partite ultimamente.» FESTEGGIAMENTI POST VITTORIE – «Non amo molto festeggiare. Gioisco molto nel sentire l’esultanza e la felicità dei miei ragazzi che dopo tanto impegno esprimono soddisfazione. Sentire uno spogliatoio in festa è bellissimo. Siamo riusciti a creare un gruppo importante di titolari e tutti sono ...

... della capacità di farsi seguire oltre l'ostacolo del carismatico ma anche di un Guardiola o del modesto, vedete cosa sta combinando con l'... e qualcuno lo voleva come vice di ...Le due romane (la Roma gioca stasera contro lo Spezia) stanno deludendo e allora ecco il coraggiosodiche torna dal Maradona con tre punti d'oro. C'è spazio davvero per tutte o ...Trovarsi al posto giusto, nel momento giusto: definire rocambolesca la rete di Patrick Cutrone con l’Empoli, quella valida per il definitivo 1-0 che ha fatto crollare Spalletti e tutta Napoli, è dire ...ROMA (ITALPRESS) - "Sedici punti in trasferta? No, non è una coincidenza, quando le cose si ripetono... L'obiettivo di tutte le squadre è esprimersi al meglio, non conta farlo in casa o fuori, dove sp ...