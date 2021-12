Elon Musk è la “persona dell’anno 2021” secondo il Time: “Clown, genio, bastian contrario, visionario, industriale, showman: un folle ibrido” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “L’uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove potremo abitare: Clown, genio, bastian contrario, visionario, industriale, showman: un folle ibrido di Thomas Edison, P.T. Barnum, Andrew Carnegie e il Doctor Manhattan di ‘Watchmen'”. Con questa motivazione la prestigiosa rivista americana Time ha proclamato Elon Musk “persona dell’anno 2021”. Il ceo di Tesla e Space X ha conquistato così la copertina che celebra la persona o il concetto più significativo dell’anno che sta per concludersi.”La copertina della persona dell’anno è un marcatore di influenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) “L’uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove potremo abitare:: undi Thomas Edison, P.T. Barnum, Andrew Carnegie e il Doctor Manhattan di ‘Watchmen'”. Con questa motivazione la prestigiosa rivista americanaha proclamato”. Il ceo di Tesla e Space X ha conquistato così la copertina che celebra lao il concetto più significativoche sta per concludersi.”La copertina dellaè un marcatore di influenza ...

