Elisa Isoardi, notizia da urlo: altro che addio alla tv, è in arrivo un ritorno clamoroso per lei (Di lunedì 13 dicembre 2021) Novità sconvolgenti per la conduttrice piemontese Elisa Isoardi: dopo un apparente ritiro dalle scene, eccola pronta a mietere applausi in prima serata. Elisa Isoardi (fonte instagram)Quando si parla di Elisa Isoardi, c’è da aspettarsi di tutto: la conduttrice, dopo l’enorme successo all’ “Isola dei Famosi” e “Ballando con le Stelle“, sta per tornare alla ribalta con importanti novità. Nella sua carriera professionale si è più volte confermata come una figura solida anche nelle avversità, come accaduto nei due reality in cui ha partecipato. LEGGI ANCHE>> Terremoto Milly Carlucci, il risveglio è amarissimo: disastro senza precedenti A “Ballando“, infatti, è stata vittima di una distorsione alla caviglia che le è ... Leggi su specialmag (Di lunedì 13 dicembre 2021) Novità sconvolgenti per la conduttrice piemontese: dopo un apparente ritiro dalle scene, eccola pronta a mietere applausi in prima serata.(fonte instagram)Quando si parla di, c’è da aspettarsi di tutto: la conduttrice, dopo l’enorme successo all’ “Isola dei Famosi” e “Bndo con le Stelle“, sta per tornareribalta con importanti novità. Nella sua carriera professionale si è più volte confermata come una figura solida anche nelle avversità, come accaduto nei due reality in cui ha partecipato. LEGGI ANCHE>> Terremoto Milly Carlucci, il risveglio è amarissimo: disastro senza precedenti A “Bndo“, infatti, è stata vittima di una distorsionecaviglia che le è ...

