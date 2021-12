Elezioni suppletive Roma 2022 | Matone candidata centrodestra

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Simonettaè ladelallediin programma il 16 gennaiosarà in corsa per il seggio alla Camera lasciato vuoto da Roberto Gualtieri. “Ho dato la mia disponibilità, la mia candidatura è assolutamente condivisa e trasversale” diceall’AdnKronos. Nel ribadire il sostegno unitario dei partiti dell’alleanza,fa sapere che sarà impegnata su quelli “che sono i miei temi: dalla sicurezza alla difesa dei diritti delle donne e dei minori”, ricordando anche il tema dei migranti “di cui mi sono occupata per lavoro sette anni”. Ala sfida dovrebbe essere tutta al femminile, con il Pd che schiererà Cecilia D’Elia e Iv ...

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni suppletive

"Ho dato la mia disponibilità, la mia candidatura è assolutamente condivisa e trasversale" Simonetta Matone è la candidata del centrodestra alledi Roma in programma il 16 gennaio 2022. Matone sarà in corsa per il seggio alla Camera lasciato vuoto da Roberto Gualtieri. "Ho dato la mia disponibilità, la mia candidatura è ...Simonetta Matone è la candidata ufficiale del centrodestra per ledel seggio di Roma 1, rimasto vacante dopo l'elezione a sindaco di Roberto Gualtieri del Pd . Matone aveva già corso per il Campidoglio (con la Lega) al fianco di Enrico Michetti. ...Correrà per il seggio rimasto vacante dopo l'elezione a sindaco di Roberto Gualtieri: sarà una sfida tutta al femminile con Cecilia D'Elia (Partito democratico) ed Elena Bonetti (Italia viva) ...Secondo quanto si apprende, è Simonetta Matone la candidata ufficiale del centrodestra per le elezioni suppletive del seggio di Roma rimasto vacante dopo l'elezione a sindaco di Roberto Gualtieri del ...